KlimaschutzWo bleibt die Müllabfuhr für Treibhausgase?

Lesezeit: 3 Min.

Wald im Taunus bei Frankfurt: Deutsche Wälder speichern viel weniger Kohlendioxid als noch vor einigen Jahren.
Wald im Taunus bei Frankfurt: Deutsche Wälder speichern viel weniger Kohlendioxid als noch vor einigen Jahren. (Foto: Michael Probst/AP)

Moore vernässen, Wälder pflanzen, künstliche Photosynthese: Deutschland muss dringend CO₂ aus der Luft zurückholen, mahnen Forscher. Doch die Politik setzt gerade andere Akzente.

Von Christoph von Eichhorn

Um zu zeigen, wo Deutschland gerade steht in der natürlichen CO₂-Speicherung, zeigt Julia Pongratz das Bild eines kaputten Walds: umgeknickte Stämme, kahle Äste, Dürre und Schädlingsbefall. Seit 2018 gelten Wälder in Deutschland nicht mehr als Senke für Treibhausgase, sondern als Quelle. Unter dem Strich setzt der Wald CO₂ frei, etwa weil Trockenheit und Borkenkäfer immer mehr Bäume absterben und vermodern lassen.

