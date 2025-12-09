Um zu zeigen, wo Deutschland gerade steht in der natürlichen CO₂-Speicherung, zeigt Julia Pongratz das Bild eines kaputten Walds: umgeknickte Stämme, kahle Äste, Dürre und Schädlingsbefall. Seit 2018 gelten Wälder in Deutschland nicht mehr als Senke für Treibhausgase, sondern als Quelle. Unter dem Strich setzt der Wald CO₂ frei, etwa weil Trockenheit und Borkenkäfer immer mehr Bäume absterben und vermodern lassen.