Um zu zeigen, wo Deutschland gerade steht in der natürlichen CO₂-Speicherung, zeigt Julia Pongratz das Bild eines kaputten Walds: umgeknickte Stämme, kahle Äste, Dürre und Schädlingsbefall. Seit 2018 gelten Wälder in Deutschland nicht mehr als Senke für Treibhausgase, sondern als Quelle. Unter dem Strich setzt der Wald CO₂ frei, etwa weil Trockenheit und Borkenkäfer immer mehr Bäume absterben und vermodern lassen.
KlimaschutzWo bleibt die Müllabfuhr für Treibhausgase?
Lesezeit: 3 Min.
Moore vernässen, Wälder pflanzen, künstliche Photosynthese: Deutschland muss dringend CO₂ aus der Luft zurückholen, mahnen Forscher. Doch die Politik setzt gerade andere Akzente.
Klima:Was macht der Klimawandel mit den Meeresströmungen?
Gewaltige Ozean-Wärmepumpen machen manche Regionen erst bewohnbar, doch das System verändert sich. Für Europa könnte es dabei sogar auf einen Prozess im Indischen Ozean ankommen.
Lesen Sie mehr zum Thema