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Gestrandeter Wal in der Ostsee„Er muss ein bisschen Lebensmut zeigen“

Lesezeit: 3 Min.

Am Mittwochmorgen liegt der Wal noch fest am Strand von Niendorf in Schleswig-Holstein.
Am Mittwochmorgen liegt der Wal noch fest am Strand von Niendorf in Schleswig-Holstein. Marcus Brandt/dpa

Anfang der Woche strandete ein Buckelwal in der Lübecker Bucht. Biologe Joseph Schnitzler erklärt, wie das Tier noch gerettet werden könnte.

Interview von Hanno Charisius

Seit Montagnacht liegt ein gestrandeter Buckelwal auf einer Sandbank am Strand von Niendorf in der Gemeinde Timmendorfer Strand. Das Tier war zuvor bereits einige Tage in der Ostsee unterwegs, das dokumentieren Videoaufnahmen. Wahrscheinlich ist es ein männliches Jungtier. Erste Rettungsaktionen sind gescheitert. Der Biologe Joseph Schnitzler vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in Büsum hat das Tier zusammen mit Kolleginnen untersucht und teils von einem Netz befreit. Jetzt hofft er auf den Lebenswillen des Tiers – und gutes Wetter.

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