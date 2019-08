9. August 2019, 18:53 Uhr Waffengewalt in den USA Metall, Blut und Schmerz

Die Forschung zeigt, dass es Strategien gegen das Massensterben gäbe.

Von Felix Hütten

Es ist ein brennender Schmerz, grausam und unaushaltbar, so beschreiben es viele der Menschen, die überlebt haben - Metall überlebt haben, abgefeuert aus einer Pistole, Kaliber 9 mm, oder einem Sturmgewehr, das dann ihre Haut durchbohrt hat, Muskeln, Organe, Blutgefäße in Millisekunden zerrissen, als seien sie aus Papier. Danach, wenn die Patronenhülsen schließlich alle am Boden liegen und Stille einzieht, wird es warm, der Körper fühlt sich für einen Moment samtweich an. Und dann zieht und brennt es an jeder ...