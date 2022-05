Von Andrea Hoferichter

Auf den ersten Blick sieht das gerade erschlossene Baugebiet "An den Wichelkoppeln" in Schleswig aus wie viele andere. Doch im Untergrund, in bis zu fünf Metern Tiefe, steckt ein Energiespeicher der besonderen Art: ein vierlagiges Rohrsystem aus Kunststoff, in dem Wasser mit etwas Frostschutzmittel unterirdisch zirkuliert. Die Flüssigkeit soll künftig 60 Häuser klimafreundlich heizen, mit Wärme aus Eis­. Klingt paradox, ist aber bloß Physik.