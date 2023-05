Von Tina Baier

Die Zahl der Vögel in Europa hat in knapp 40 Jahren um ein Viertel abgenommen. Hauptursache dafür ist die intensive Landschaft. Das belegt eine Studie, in der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Bestandsentwicklung von 170 Vogelarten in 28 europäischen Ländern über einen Zeitraum von 37 Jahren analysiert haben.

Für die Untersuchung, die im Wissenschaftsjournal PNAS erschienen ist, analysierte das Team um Stanislas Rigal von der Universität Montpellier mit Hilfe neuer statistischer Methoden den Einfluss verschiedener menschlicher Faktoren, die unter Verdacht stehen, für das Vogelsterben in Europa verantwortlich zu sein. Neben der intensiven Landwirtschaft, untersuchten sie auch die Rolle der Verstädterung, des Klimawandels und der Bewaldung.

"Dieses Ausmaß des Rückgangs ist dramatisch und erschreckend"

"Die Studie zeigt, dass große Flächen mit intensivem Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln zu besonders negativen Bestandstrends führen", sagt Katrin Böhning-Gaese, Direktorin am Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt am Main. "Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass die intensive landwirtschaftliche Nutzung, der intensive Gebrauch von Pestiziden und Düngemitteln der Hauptfaktor ist, der zum Rückgang der Vögel führt.

Bestände von Vogelarten, wie Rebhuhn, Kiebitz oder Feldlerche, die in der Agrarlandschaft, also auf Äckern, Wiesen und Weiden leben, sind der Untersuchung zufolge besonders drastisch geschrumpft: im Studienzeitraum zwischen 1980 und 2016 europaweit um 57 Prozent. "Dieses Ausmaß des Rückgangs ist dramatisch und erschreckend", sagt Böhning-Gaese.

Die intensive Landwirtschaft schadet den Vögeln durch eine Reihe negativer Einflüsse: Der Einsatz von Pestiziden etwa dezimiert die Zahl der Insekten, auf die viele Vogelarten als Nahrung angewiesen sind. Sogar Arten, die als Erwachsene etwas anderes fressen, füttern zumindest ihre Jungen mit den proteinreichen Kerbtieren. Der Insektenschwund führt deshalb dazu, dass ein Teil der Brut schlicht verhungert, weil die Vogel-Eltern nicht genügend Nahrung finden, um alle durchzufüttern.

Die starke Düngung wiederum lässt Gras und Getreide innerhalb kürzester Zeit in die Höhe schießen. Die Vögel sitzen dadurch mit ihrer Brut im Dunkeln und Feuchten, was für viele Arten ein Problem ist. Der dichte Bewuchs der Ackerflächen verschärft zudem den Mangel an Insektenfutter, weil die Vögel an ihre Nahrung etwa in einem dichten Maisfeld gar nicht mehr herankommen.

Den schädlichen Einfluss der intensiven Landwirtschaft auf die Vögel in Europa belegt die Untersuchung auch indirekt durch einen Ländervergleich. Die Ergebnisse zeigten "dass in Ländern, in denen die intensive Landwirtschaft dominiert, die Vogelbestände besonders stark zurückgehen - vor allem in den westeuropäischen Industriestaaten", sagt Christian Hof, Ökologe an der Technischen Universität München.

Die Ausbreitung von Städten und die Zersiedelung der Landschaft haben der Studie zufolge ebenfalls einen negativen Effekt auf die Zahl der Vögel in Europa - allerdings in einem deutlich geringeren Ausmaß als die intensive Landwirtschaft.

In der Natur ist etwas grundsätzlich aus dem Gleichgewicht geraten

Der Klimawandel und der damit verbundene Anstieg der Temperaturen wirkt sich dagegen auf verschiedene Vogelarten sehr unterschiedlich aus. Gewinner sind wärmeliebende Arten, in Deutschland zum Beispiel mediterrane Spezies wie der Orpheusspötter. Verlierer sind Vögel, die eine kühlere Umgebung brauchen, in Deutschland etwa skandinavische Arten. "Auch wandernde Arten kommen weniger gut mit dem Klimawandel zurecht", sagt Christian Hof. Langstreckenzieher zum Beispiel, die in Europa brüten und in Afrika überwintern, bekämen nicht mit, wenn es in Europa früher warm wird. "Arten wie der Trauerschnepper oder Halsbandschnepper kommen dann womöglich zu spät aus Afrika zurück, wenn alle Nistplätze von konkurrierenden Arten bereits besetzt sind, und die Raupen, die diese Arten für die Aufzucht ihrer Jungen bräuchten, schon durch sind", sagt Hof. Insgesamt hat der Klimawandel den Studienautoren zufolge einen negativen Einfluss auf die Vogelbestände in Europa.

Obwohl es in Europa heute mehr Waldflächen gibt, als noch vor einigen Jahrzehnten, hat auch die Zahl von Vögeln abgenommen, die typischerweise in Wäldern leben. "Eine plausible Erklärung ist, dass zwar die Fläche zugenommen hat, aber die Qualität der Wälder schlechter geworden ist", sagt Katrin Böhning-Gaese. "Für gesunde Vogelpopulationen in Wäldern brauchen wir alte Wälder mit alten Bäumen, vielen Stockwerken, Baumlücken und vor allem viel Totholz."

Der Schwund der Vögel zeigt nach Ansicht der meisten Experten, dass in der Natur etwas grundsätzlich aus dem Gleichgewicht geraten ist. Vögel sind Indikatoren, ihr Schwund bedeutet, dass auch viele andere - weniger gut untersuchte - Tiere und Pflanzen zurückgehen: Wildkräuter zum Beispiel, Bestäuber und wahrscheinlich auch Organismen, die im Boden leben. "Vielleicht am schmerzhaftesten ist, dass Vogeldiversität im Zusammenhang mit unserer psychischen Gesundheit und unserem Wohlbefinden steht", sagt Böhning-Gaese. "Der Rückgang der Vögel führt möglicherweise dazu, dass wir trauriger und unglücklicher werden."

