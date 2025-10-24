Mehr als tausend tote Kraniche in Brandenburg: Vieles deutet darauf hin, dass der diesjährige Vogelgrippe-Ausbruch der Schlimmste seit Langem wird. Warum Experten besorgt sind.

„Wenn sie jetzt nicht gleich wegfliegen, wissen wir Bescheid“, sagt Mathias Perschall. Der Bürgermeister der 9200-Einwohner-Gemeinde Fehrbellin in Brandenburg hält mit dem Auto neben einem abgeernteten Maisfeld an. Zwei große, graue Federtiere mit anmutiger Gestalt sind zu sehen. Einer guckt ein bisschen grimmig, der andere pickt am Boden.