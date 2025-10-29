Die Vogelgrippe sei nicht nur eine wirtschaftliche Katastrophe, sagt die emeritierte Professorin für Naturschutzbiologie Diana Bell. Das Virus stelle eine der größten Bedrohungen für die Tierwelt dar.

Die Vogelgrippe infiziert so viele Tiere in Deutschland, wie lange nicht mehr. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich dabei vor allem auf die wirtschaftlichen Schäden für die Geflügelwirtschaft. Dabei könnte das Virus zu einer Bedrohung ganzer Arten werden, warnt die Zoologin Diana Bell.