Lange galt das Schwimmen als die sparsamste Art der Fortbewegung im Tierreich. Doch das Fliegen steht ihm offenbar kaum nach – zumindest bei der richtigen Technik.

Wie viel Energie kostet es einen so großen Vogel wie diesen Andenkondor, sich in der Luft zu halten?

Ein Geier, der majestätisch durch den Himmel segelt, muss mit seinen Flügeln ein Körpergewicht von bis zu etwa zwölf Kilogramm in der Luft halten. Dass dafür Energie draufgeht, ist klar. Wer jedoch behauptet, dass Fliegen zwangsläufig mehr Energie kostet als Schwimmen, tut manchen Vögeln offenbar unrecht: Forschende haben entdeckt, dass einige Arten energieeffizienter unterwegs sind als bisher berechnet.