Ein Mangel an Vitamin D ist in hiesigen Breiten nicht zu befürchten.

Durchfall, Krämpfe, Krankenhaus: Überdosierungen können zu schweren Gesundheitsschäden führen, das zeigt nicht nur ein Fall in England. Gerade Vergiftungen mit Vitamin D nehmen offenbar zu.

Von Werner Bartens

Der Patient musste ins Krankenhaus eingewiesen werden, so schlecht ging es ihm. Immer wieder hatte er sich übergeben müssen, ihm war übel, außerdem hatte er Durchfall, Bauchschmerzen, Krämpfe in den Beinen und starken Durst. Der Hausarzt wusste nicht mehr weiter, denn der mittelalte Mann hatte zudem fast 13 Kilo in den vergangenen drei Monaten verloren.