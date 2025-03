Von Denis Pscheidl

Ein Forschungsteam der Universität Barcelona ist mit einem U-Boot an die tiefste Stelle des Mittelmeeres getaucht. 5112 Meter unter dem Meeresspiegel. Und was wurde dort gefunden? Müll. Die Tiefsee ist die am wenigsten erforschte Region der Erde. Sogar über die Oberfläche des Mondes ist mehr bekannt als über den Meeresboden in einigen Kilometern Tiefe. Und selbst bis dorthin lässt sich das Erbe der Menschheit verfolgen. Insgesamt 167 Objekte aus Plastik, Glas, Metall und Papier entdeckten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im sogenannten Calypsotief.