Sicherheitsforscherin im Interview„Einige Staaten bereiten sich auf einen Krieg im Weltraum vor“

Die USA informieren über die erste Waffe im Erdorbit. Sicherheitsforscherin Clémence Poirier sieht darin eine Eskalation – und neue diplomatische Aufgaben.

Wird der Erdorbit bald zum Schlachtfeld? Gut Möglich. Aber diese Rakete von Space-X, die „Falcon Heavy“, brachte Ende August wohl nur das Nancy Grace Roman Space Telescope ins All.

Erstmals haben die USA offiziell bestätigt, dass sie eine Weltraumwaffe in der Erdumlaufbahn stationiert haben. Der US-Luftwaffenminister Troy Meink erklärte kürzlich, die in der Umlaufbahn befindliche Waffe sei notwendig, um die US-Streitkräfte vor feindlichen Angriffen zu schützen. Clémence Poirier, die leitende Wissenschaftlerin im Bereich Cyberabwehr am Center for Security Studies der ETH Zürich, ordnet die aktuelle Entwicklung ein.