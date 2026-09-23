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Sicherheitsforscherin im Interview„Einige Staaten bereiten sich auf einen Krieg im Weltraum vor“

Lesezeit: 4 Min.

Wird der Erdorbit bald zum Schlachtfeld? Gut Möglich. Aber diese Rakete von Space-X, die „Falcon Heavy“, brachte Ende August wohl nur das Nancy Grace Roman Space Telescope ins All.
Wird der Erdorbit bald zum Schlachtfeld? Gut Möglich. Aber diese Rakete von Space-X, die „Falcon Heavy“, brachte Ende August wohl nur das Nancy Grace Roman Space Telescope ins All.
Joe Skipper/REUTERS

Die USA informieren über die erste Waffe im Erdorbit. Sicherheitsforscherin Clémence Poirier sieht darin eine Eskalation – und neue diplomatische Aufgaben.

Interview von Joachim Laukenmann

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Erstmals haben die USA offiziell bestätigt, dass sie eine Weltraumwaffe in der Erdumlaufbahn stationiert haben. Der US-Luftwaffenminister Troy Meink erklärte kürzlich, die in der Umlaufbahn befindliche Waffe sei notwendig, um die US-Streitkräfte vor feindlichen Angriffen zu schützen. Clémence Poirier, die leitende Wissenschaftlerin im Bereich Cyberabwehr am Center for Security Studies der ETH Zürich, ordnet die aktuelle Entwicklung ein.

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