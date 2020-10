Von Werner Bartens

Die Rechnung kommt erst zum Schluss. Eine Zwischenbilanz ist allerdings auch vorher schon möglich. Und die fällt verheerend aus, wie Ärzte, Epidemiologen und andere Gesundheitsexperten nahezu einstimmig konstatieren. Könnten Wissenschaftler in ihren Fachartikeln laut werden, man müsste ihre aktuellen Beiträge wohl als Aufschrei und wütende Anklage bezeichnen. In den führenden medizinischen Fachzeitschriften der Welt beschreiben sie den desaströsen Umgang der USA mit der Corona-Pandemie und zerlegen die Gesundheitspolitik - oder das, was sich so nennt - der Regierung von US-Präsident Donald Trump.