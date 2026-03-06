Wo heute Sonnenblumenfelder und verschlafene Kleinstädte die Ebene um Tschirpan im Süden Bulgariens prägen, ist vor sieben Millionen Jahren eine andere Welt: eine warme, von Trockenzeiten geprägte Savanne. Nashörner schieben sich durchs Dickicht, Säbelzahnkatzen lauern im Schatten, und am Ufer eines Flusses bewegt sich eine Gestalt durchs Bild, die man auf den ersten Blick für einen Affen halten würde – wäre da nicht dieser Moment, in dem sie sich aufrichtet. Zwei Schritte, drei. Aufrecht. Auf zwei Beinen.
AnthropologieLernten die Vorfahren des Menschen in Europa das Laufen?
Fossilien eines Primaten aus Bulgarien deuten darauf hin, dass dieser bereits aufrecht auf zwei Beinen ging. Nahm die menschliche Linie doch nicht in Afrika ihren Anfang?
Von Victoria Röh
