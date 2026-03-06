Wo heute Sonnenblumenfelder und verschlafene Kleinstädte die Ebene um Tschirpan im Süden Bulgariens prägen, ist vor sieben Millionen Jahren eine andere Welt: eine warme, von Trockenzeiten geprägte Savanne. Nashörner schieben sich durchs Dickicht, Säbelzahnkatzen lauern im Schatten, und am Ufer eines Flusses bewegt sich eine Gestalt durchs Bild, die man auf den ersten Blick für einen Affen halten würde – wäre da nicht dieser Moment, in dem sie sich aufrichtet. Zwei Schritte, drei. Aufrecht. Auf zwei Beinen.