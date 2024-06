Das erste Juniwochenende dieses Jahres wird, so viel steht bereits fest, ein nasses: Meteorologen rechnen vor allem im Süden und Osten Deutschlands mit heftigem Dauerregen, gebietsweise sind 100 Liter und mehr pro Quadratmeter zu erwarten. Wo kommt das ganze Wasser her?

Extreme Wetterlagen wie diese entstehen nicht über Nacht, sie haben meist eine längere Vorgeschichte. Im aktuellen Fall reicht sie, wenn man so will, bis in den März zurück. Normalerweise weht im Winterhalbjahr hoch oben in der Stratosphäre ein Windband stetig in West-Ost-Richtung um den Nordpol. Dieser Polarwirbel brach jedoch Anfang März zusammen und der Wind wehte rund drei Wochen lang in die Gegenrichtung.

Solche Ereignisse kommen etwa alle zwei Jahre vor, und gehen mit einer heftigen Erwärmung in der Stratosphäre einher, man spricht auch von „Sudden Stratospheric Warming“. Im Anschluss kann sich der Polarwirbel oft wieder erholen, der Wind weht dann wieder kräftig im Kreis, bis der Wirbel im April mit einem „Final Warming“ endgültig zusammenbricht. In diesem Jahr aber kam es anders, der Wirbel erholte sich nur halb und dümpelte vor sich hin, bis in den April hinein war es in der Stratosphäre deutlich wärmer als üblich.

Nun liegt die Stratosphäre oberhalb der Troposphäre, der Wetterküche der Erde. Was hoch oben passiert, kann Auswirkungen auf die tieferen Schichten haben – allerdings verzögert, Stratosphären-Störungen arbeiten sich erst nach und nach bis unten vor, wenn überhaupt. Grundsätzlich erhöhen sie jedoch die Wahrscheinlichkeit für hartnäckige Hochdruckgebiete weit nördlich, wie es DWD-Meteorologe Helge Tuschy in einer Übersicht zur aktuellen Wetterlage beschreibt.

Das Wetter verkantet sich und Druckmuster bleiben stabil

In diesem Jahr zeigte sich das im Mai mit einem stabilen Hoch über Skandinavien. So eine Lage blockiert die übliche Strömungs-Autobahn, auf der Hoch- und Tiefdruckgebiete eigentlich zügig von West nach Ost über Mitteleuropa ziehen. Stattdessen verkantet sich das Wetter und die Druckmuster bleiben lange stabil – aktuell mit tiefem Druck über der französischen Atlantikküste und hohem Druck über Skandinavien.

„Der tiefe Druck über Westeuropa schaufelt auf seiner Vorderseite immer wieder feuchte Luftmassen nach Mitteleuropa“, schreibt Tuschy. So kann auch die gefürchtete Vb-(sprich: Fünf-b-) Wetterlage entstehen, bei der Tiefs sich im Mittelmeerraum mit warmer, feuchter Luft vollsaugen und von dort statt nach Osten nach Norden ziehen, um ihre gesammelte Feuchtigkeit eimerweise über relativ kleinem Raum abzugeben – das ist es, was aktuell passiert.

Interaktive Karte : Ist das Wetter in meinem Landkreis gerade normal? Durch den Klimawandel verändert sich das Wetter in Deutschland. Ist das auch heute zu spüren? Finden Sie heraus, wie außergewöhnlich das aktuelle Wetter in Ihrer Region ist. Von Markus Hametner, Stefan Kloiber, Isabel Kronenberger, Sören Müller-Hansen und Oliver Schnuck

Welche Konsequenzen so eine Lage dann hat, hängt jedoch immer von vielen Faktoren ab, etwa der Bodenversiegelung und der Geografie. Auch bei der Jahrhundertflut der Elbe im August 2002 gab es eine Vb-Lage, allerdings war die anströmende Luft damals im Hochsommer noch weit feuchter und das Tief ausgeprägter, wie es in einer weiteren DWD-Analyse heißt. Zudem staute sich die Luft am Erzgebirge, sodass es zu einem Niederschlagsrekord kam, den die Station Zinnwald-Georgenfeld bis heute hält: 312 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden, mehr als die Hälfte dessen, was üblicherweise im Jahr über Berlin fällt. Solche Mengen sind derzeit nicht zu erwarten.

Die aktuelle Lage sei prinzipiell ähnlich der Situation vor dem Mai-Hochwasser im Saarland, oder auch vor der Hochwasserkatastrophe 2021 im Ahrtal, sagt Tuschy am Telefon. „Diese Lagen kommen in den vergangenen Jahren häufiger vor“, sagt er. Inwiefern das mit dem Klimawandel zusammenhängt, ist noch nicht komplett geklärt. Klar ist aber, dass wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben kann.

Die stärksten Niederschläge erwartet der DWD bis in den Samstag hinein, vor allem über der Schwäbischen Alb und im Allgäu. Im Süden des Gebiets ist hauptsächlich Dauerregen zu erwarten, bei dem sich das Wasser über Stunden summiert. Gebietsweise können aber zusätzlich Gewitter mit Starkregen hinzukommen.