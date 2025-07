Denn nach dem Urknall hätten sich Antimaterie und Materie gegenseitig vernichten müssen. Stattdessen sind Galaxien, Menschen und Zeitungsredaktionen entstanden. Nur: Warum?

Von Theresa Palm

Eigentlich sollten Sie gar nicht hier sein. Also in diesem Text sind Sie in Anbetracht der Umstände natürlich genau richtig, aber eigentlich sollte dieser Text gar nicht hier sein, auch nicht das Gerät, auf dem Sie ihn lesen, und Sie selbst oder die Schreibende auch nicht.