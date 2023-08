Von Tina Baier, Christina Berndt, Susanne Herresthal, Felix Hütten, Vera Schroeder und Marlene Weiß

Wenn das Wetter richtig loslegt, kann es schnell sehr gefährlich werden, das war schon immer so. Das gilt für Gewitter ebenso wie für Hochwasser, Stürme oder Feuerwetter, das Waldbrände begünstigen kann. Der Klimawandel macht solche Extreme grundsätzlich häufiger und heftiger, auch wenn ihm manchmal zu schnell die Schuld gegeben wird: So wären etwa die schweren Überflutungen im Mai in Norditalien ohne Klimawandel ähnlich wahrscheinlich gewesen wie mit, wie eine statistische Analyse ergab. Aber in vielen Fällen ist es sehr klar, dass die Erwärmung eine Rolle spielt, oft die zentrale.