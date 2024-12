Zwei Jahre lang hat sich ein Sonderunterausschuss des US-Repräsentantenhauses mit der Corona-Pandemie befasst, mit dem Umgang des Landes mit dem Virus, aber auch mit der Suche nach einem möglichen Ursprung des Erregers. Am Montag hat der von Republikanern geführte Ausschuss seinen Abschlussbericht mit über 500 Seiten veröffentlicht, am Dienstag haben die Demokraten im Ausschuss ihre Sicht der Dinge vorgelegt. Die Schlussfolgerungen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Diverse Anhörungen und Interviews flossen in den Bericht ein. So wurden zum Beispiel Wissenschaftler dazu befragt, ob sie an einer Vertuschung des Corona-Ursprungs teilgenommen hätten, an der maßgeblich Anthony Fauci, der ehemalige Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) beteiligt gewesen sein soll. Mehr als eine Million Dokumentenseiten seien vom Ausschuss ausgewertet worden, heißt es in einer Zusammenfassung.

Das republikanische Lager destilliert aus all dem eine Reihe von Argumenten, die für die sogenannte Labor-Hypothese sprechen sollen. Dieser zufolge wurde das Pandemie-Virus Sars-CoV-2 in einem chinesischen Labor erschaffen und aus Versehen freigesetzt. In der Zusammenfassung heißt es zum Beispiel, Sars-CoV-2 verfüge über biologische Merkmale, die es so in der Natur nicht gebe. Im Bericht gibt es dazu keine näheren Einzelheiten. Mutmaßlich zielt die Formulierung auf die sogenannte Furin-Schnittstelle ab, ein molekulares Detail, das dem Virus hilft, sich in Zellen der menschlichen Atemwege zu vermehren. Diese ist in der fraglichen Familie von Coronaviren tatsächlich selten anzutreffen, kann aber durch Mutation sehr einfach entstehen. Ein gentechnischer Eingriff im Labor ist nicht zwingend vorauszusetzen.

Weiter wird argumentiert, dass alle Corona-Fälle auf eine einzelne Infektion zurückgeführt werden könnten. Tatsache ist jedoch, dass die frühesten genetischen Sequenzen aus der chinesischen Stadt Wuhan, wo das Virus Ende 2019 entdeckt wurde, darauf hindeuten, dass es zu Beginn gleich mehrere Infektionen gab. Sehr früh konnten zwei Viruslinien unterschieden werden, von denen sich eine durchsetzte. Diese Beobachtung lässt sich am einfachsten damit erklären, dass infizierte Tiere ihre Erreger an verschiedene Menschen weitergegeben haben. Nach Auffassung der allermeisten Fachleute hat sich das mit größter Wahrscheinlichkeit auf einem Markt in Wuhan zugetragen.

Statt der Auffassung von Experten für Virus-Evolution zitiert der Ausschussbericht die Meinung eines Journalisten

In dem Untersuchungsbericht heißt es unter Berufung auf einen Meinungsbeitrag der Molekularbiologin Alina Chan in der New York Times: Wenn das Virus von Wildtieren, die auf dem Markt in Wuhan gehandelt wurden, auf den Menschen übergesprungen sei, hätte man dazu längst passende molekulare Spuren finden müssen. Tatsächlich gibt es durchaus Spuren, die genau darauf hindeuten. Das legte zuletzt eine Gruppe um die Evolutionsbiologin Florence Débarre vom Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) in Paris im September dar. Die bislang ausgewerteten molekularen Spuren sind allerdings nicht eindeutig. Klarheit könnten nur neue Daten aus China schaffen.

Generell ist es überraschend, dass der Bericht auf Argumente Chans zurückgreift, die am Broad Institute in Cambridge, Massachusetts, arbeitet. Denn dem Ausschuss standen auch die Einschätzungen der verschiedenen US-Nachrichtendienste zur Verfügung. Ebenso zitiert der Bericht zur Frage, ob sich eine Furin-Schnittstelle durch evolutionäre Mechanismen bilden könnte, Einschätzungen des Journalisten Nicholas Wade, nicht aber die Auffassung von Expertinnen oder Experten für Virus-Evolution.

Über 50 Seiten des Untersuchungsberichts befassen sich mit der Frage, welche Rolle das NIAID dabei gespielt haben könnte, das Virus in die Welt zu setzen. Tatsächlich gab es Forschungsförderung von amerikanischer Seite für Virusforschung in Wuhan. Soweit aus bislang öffentlich einsehbaren Dokumenten herauszulesen ist, gab es aber kein Geld für Experimente, bei denen das neue Sars-Virus hätte entstehen können. Nach allem, was man weiß, wurde in jenem Labor in der Nähe des Marktes, der den meisten Fachleuten als Ausgangspunkt der Pandemie gilt, nicht mit Viren gearbeitet, die als Vorläufer des Pandemie-Virus gelten können.

Dem ehemaligen NIAID-Direktor Anthony Fauci wird in dem Bericht dennoch vorgeworfen, er habe versucht, ein Zutun seines Instituts zur Entstehung des Virus zu vertuschen. Es heißt, er habe einen Fachartikel orchestriert, um gleich zu Beginn der Pandemie die Labor-Hypothese zu diskreditieren. Diese Behauptungen werden unter Anhängern der Labor-Hypothese viel diskutiert. Belege dafür gibt es bislang keine belastbaren. Auch die Autoren des Papers bestreiten eine Einflussnahme durch Fauci.

Die Demokraten des Gremiums widersprechen in ihrem Bericht den Schlussfolgerungen der republikanischen Seite; sie verteidigen Fauci. Der Unterausschuss habe es „nicht geschafft, die Ursprünge des Virus zu finden oder unser Verständnis für die Entstehung des neuartigen Coronavirus zu verbessern“. Ein zoonotischer Ursprung und ein Laborunfall seien beide plausibel, ebenso ein „hybrides“ Szenario, etwa der Ausbruch eines natürlich entstandenen Virus aus einem Labor. Keines der Szenarien sollte vorschnell ausgeschlossen werden. Die Arbeit des Ausschusses habe jedoch zur Klärung dieser Frage nichts beigetragen, „die Ursprünge von Covid-19 sind unbekannt“.