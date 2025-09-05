Auch 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gibt es noch immer Unterschiede zwischen Ost und West. Einer davon ist sogar genetisch: Das berichtet ein internationales Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nun im Wissenschaftsjournal Nature. Menschen, deren Vorfahren seit mehreren Generationen in der Region östlich von Elbe und Saale leben, haben demnach ein Erbgut mit rund 50 Prozent slawischer Herkunft.
ArchäogenetikOst- und Westdeutschland: Unterschiede im Erbgut
Lesezeit: 3 Min.
- Eine internationale Studie belegt erstmals genetisch eine große slawische Migration nach Westeuropa im siebten und achten Jahrhundert nach Christus.
- Menschen in Ostdeutschland haben rund 50 Prozent slawisches Erbgut, während der Anteil in Westdeutschland unter zehn Prozent liegt.
- Die Forscher untersuchten das Erbgut von über 550 alten Skeletten aus dem dritten bis 13. Jahrhundert in verschiedenen europäischen Ländern.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Forschende rekonstruieren, wie Menschen sich östlich von Elbe und Saale niedergelassen haben. Und zeigen: Migration prägt bis heute den Osten Deutschlands.
Von Priska Wörl
Menschheitsgeschichte:Warum Europäer anfällig für manche Krankheiten sind
Multiple Sklerose, Angststörungen oder Alzheimer: Zuwanderer brachten vor Tausenden Jahren Gene nach Europa, die das Risiko für bestimmte Leiden erhöhen. Wie sich in der Evolution Erbanlagen durchgesetzt haben, die heute krank machen.
Lesen Sie mehr zum Thema