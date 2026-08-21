Ist rassistische Hetze schuld am Tod des Cambridge-Professors Jason Arday? Die Wissenschaft hat tatsächlich ein Rassismusproblem, aber ein selbstgemachtes: Sie ist besessen von Identität.

Die Geschichte begann als Märchen, verwandelte sich in eine Farce und eskalierte zur Tragödie. Jetzt mündet das alles in die üblichen ideologischen Grabenkämpfe und routinierten Identitätsreflexe, welche Universitäten und die Wissenschaft im Allgemeinen seit Langem beschädigen.