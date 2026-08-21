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Jason ArdayDas Ende eines akademischen Märchens

Lesezeit: 6 Min.

Ein Foto des verstorbenen Cambridge-Professors Jason Arday auf dem Gelände der University of Cambridge.
Ein Foto des verstorbenen Cambridge-Professors Jason Arday auf dem Gelände der University of Cambridge. CHRIS RADBURN/AFP

Ist rassistische Hetze schuld am Tod des Cambridge-Professors Jason Arday? Die Wissenschaft hat tatsächlich ein Rassismusproblem, aber ein selbstgemachtes: Sie ist besessen von Identität.

Essay von Sebastian Herrmann

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Die Geschichte begann als Märchen, verwandelte sich in eine Farce und eskalierte zur Tragödie. Jetzt mündet das alles in die üblichen ideologischen Grabenkämpfe und routinierten Identitätsreflexe, welche Universitäten und die Wissenschaft im Allgemeinen seit Langem beschädigen.

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SZ PlusVon Sebastian Herrmann

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