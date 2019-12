Stuttgart (dpa/lsw) - Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat sich dafür ausgesprochen, im Zuge der Hauptuntersuchung von Fahrzeugen auch deren Stickoxidausstoß zu überprüfen. Derzeit sei die Messung der Emissionen am Endrohr nicht Bestandteil, sagte Hermann am Freitag in Stuttgart. "Wir befürworten es, dass dies bei der Weiterentwicklung der Abgasuntersuchung (AU) in das Prüfprogramm aufgenommen wird." Das zuständige Verkehrsministerium in Berlin habe angekündigt, dass ab 2021 eine Verbesserung der AU eingeführt werden und in diesem Zuge auch die Messung der Stickoxid-Emissionen untersucht werden solle. Zuerst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.

Hermann sagte, die Auswirkungen einer solchen Maßnahme auf die Luftqualität lasse sich nicht genau beziffern, jedoch werde es sich auf jeden Fall um einen positiven Beitrag handeln.