Sondershausen (dpa/th) - Ein Spaziergänger hat am ersten Weihnachtsfeiertag einen Ölfilm auf der Wipper in Sondershausen gemeldet. Das Ölgemisch war aus einem Regenwasserkanal in den Fluss gelangt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Auf einem Firmengelände war nach einem Hydraulikdefekt Öl ausgetreten, eine geringe Menge davon sei durch den einsetzenden Regen in den Kanal gespült worden. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre. Es sei zu keinem Fischsterben gekommen.