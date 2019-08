Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Nachdem rund um den Frankfurter Flughafen erhöhte Konzentrationen von Ultrafeinstaub gemessen wurden, will das Land die Messungen intensivieren. Das sei notwendig um weitere Erkenntnisse darüber zu sammeln, in welchem Umfang das Stadtgebiet und die an den Flughafen grenzenden Gemeinden von der Belastung betroffen sind, sagte der Präsident des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Thomas Schmid, am Donnerstag in Frankfurt.