Wirtschaftsminister besucht Erdölfeld in Emlichheim

Emlichheim (dpa/lni) - Um sich über den aktuellen Stand bei den Untersuchungen zu einem Leck auf dem Erdölfeld der Wintershall Dea zu informieren, besucht Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann heute den Landkreis Grafschaft Bentheim. Der CDU-Minister will sich in Emlichheim die Einpressbohrung ansehen, aus der vier Jahre lang bis zu 220 Millionen gesundheitsschädliches Lagerstättenwasser unbemerkt in den Untergrund gelaufen sind. Althusmann hatte daraufhin schärfere Kontrollen der aktiven Erdöl- und Erdgasbohrungen gefordert.