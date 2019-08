Emlichheim/Hannover (dpa/lni) - Nach einem Leck in Rohren für Lagerstättenwasser auf einem Ölfeld in Emlichheim will Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann schärfere Kontrollen der aktiven Erdöl- und Erdgasbohrungen. Künftig solle es beispielsweise eine verstärkte Überprüfung der eingesetzten Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzmanagementsysteme geben, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Hannover. "Emlichheim darf sich nicht wiederholen, sonst gerät die Akzeptanz der Bevölkerung für die niedersächsische Erdöl- und Erdgasindustrie in Gefahr." Zuvor hatte der Ölproduzent Wintershall Dea angekündigt, das ausgetretene Lagerstättenwasser aus dem Untergrund abpumpen zu wollen.