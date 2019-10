Es dauert, bis Klimaschutz greift. Vereinfacht gesagt mindert Kohlendioxid, das heute eingespart wird, die negativen Folgen des Klimawandels erst in zehn Jahren. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Man kann Tieren, Pflanzen und ganzen Ökosystemen durchaus helfen, durchzuhalten. Und zwar mit überschaubaren Maßnahmen, wie chinesische und amerikanische Ökologen jetzt in Current Biology schreiben. Die Fachzeitschrift hat ihre aktuelle Ausgabe dem Anthropozän gewidmet - dem Zeitalter also, in dem der Mensch der wichtigste Einflussfaktor für die Gestalt und Verfassung der Erde geworden ist.

