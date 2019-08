Potsdam (dpa/bb) - Hunderte Kohlegegner haben am Sonntag in Potsdam auf dem Wasser und an Land für einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle demonstriert. Unter dem Motto "Schluss mit Kohle - Wasser, Dörfer, Klima retten!" protestierten sie für konsequenten Klimaschutz. Nach Angaben der Veranstalter nahmen etwa 350 Menschen in 120 Booten auf dem Wasser an der Protestaktion teil. Darunter waren Stand-Up Paddler, Kajaks, Segelboote und auch Flöße. Parallel dazu startete eine Demonstration an Land mit etwa 700 Demonstranten Richtung Innenstadt. Aus Berlin reihte sich eine Fahrraddemonstration mit etwa 70 Teilnehmern in die Proteste ein. Die Teilnehmer trafen zum Abschluss auf der langen Brücke vor dem Landtag zusammen.