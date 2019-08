Berlin (dpa/bb) - Die Forderung der Linksfraktion nach einer jährlichen Quote zur Reduzierung von Parkplätzen in Berlin stößt bei anderen Parteien auf teils schroffe Ablehnung - auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition. Der CDU-Politiker Oliver Friederici sprach am Mittwoch von einer "sozialistischen Amokfahrt", sein AfD-Kollege Frank Scholtysek von "politisch verfügtem Autohass". Der FDP-Verkehrspolitiker Henner Schmidt sagte, statt Verboten seien attraktive Alternativen zum Auto im ÖPNV nötig.