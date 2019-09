Artikel per E-Mail versenden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für mehr Klimaschutz will die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte (NH) den Ausstoß von Treibhausgasen bei ihrem Gebäudebestand erheblich verringern. Vertreter der Geschäftsführung unterzeichneten am Dienstag in Wiesbaden gemeinsam mit Hessens Umweltministerin Priska Hinz und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (beide Grüne) eine entsprechende Vereinbarung. Demnach sollen die Wohnungen der NH bis 2050 klimaneutral werden.

Rund zwei Milliarden Euro sollen nach Angaben des Leitenden NH-Geschäftsführers Thomas Hain in die energetische Sanierung fließen. Dazu zählen eine gute Dämmung, neue Fenster und effektive Heizungen. Bei Neubauten sollen strenge Klimaschutz-Vorgaben gelten.

Die NH ist mit derzeit rund 60 000 Wohneinheiten die größte Wohnungsbaugesellschaft in Hessen. Der Begriff "klimaneutral" bedeutet laut einer Definition der Deutschen Umwelthilfe, dass durch ein Produkt oder eine Dienstleistung die Menge an klimaschädlichen Gasen in der Atmosphäre nicht erhöht wird.