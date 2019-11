Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) will heute ihre Strategie im Kampf gegen Plastikmüll vorstellen. Die Landesregierung habe sich das Ziel gesetzt, den Plastikverbrauch im Land zu reduzieren und insbesondere die negativen Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt einzudämmen. "Die immer größeren Mengen von Plastikmüll sind eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit", teilte das Ministerium in Wiesbaden mit.

Das Bundeskabinett in Berlin hatte Anfang November einen Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) für ein Verbot von Plastiktüten an Ladenkassen beschlossen. Es geht um die typischen Einweg-Tragetaschen aus Kunststoff, die man im Supermarkt oder anderen Geschäften beim Bezahlen bekommt und die in aller Regel inzwischen etwas kosten. Verbote für Wegwerfplastik kommen auch aus Brüssel: In der EU ist ab 2021 der Verkauf unter anderem von Plastiktellern und -besteck sowie von Strohhalmen aus Plastik tabu.