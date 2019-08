Wiesbaden (dpa/lhe) - Für Hessen soll nach den Worten von Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) nicht der Klimanotstand ausgerufen werden. Dies sei ein Symbol dafür, dass es eine Klimakrise gibt, die bekämpft werden muss. "Das machen wir bereits energisch. Ich brauche dafür dieses Symbol Klimanotstand nicht", sagte Hinz in einem Interview der "Frankfurter Rundschau" (Samstagsausgabe). In Hessen hat unter anderem die Stadt Wiesbaden den Klimanotstand ausgerufen.

Auf die Frage, ob sie sich durch die Schülerproteste "Fridays for Future" an den Beginn der Grünen vor 40 Jahren erinnert fühlt, sagte Hinz: "Ja, ein bisschen schon, weil es auch eine Graswurzelbewegung ist." Sie fände es "total klasse", dass junge Leute sich so um dieses Thema kümmerten. "Dass sie uns Dampf machen, liegt in der Natur der Sache", sagte Hinz.

Die Jugendlichen forderten zu Recht ein, dass die Klimaschutzziele tatsächlich erreicht werden, die in Paris vereinbart wurden. "Wenn wir jetzt nicht rasch umsteuern, dann büßen das die jungen Leute", sagte Hinz.