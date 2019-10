Berlin/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Technische Universität Kaiserslautern ist für ihren vorbildlichen Einsatz von Recyclingpapier ausgezeichnet worden. Beim Papieratlas 2019 war die TU Kaiserslautern Aufsteiger des Jahres und rückte damit auf Platz eins der Hochschulen vor, wie die Initiative Pro Recyclingpapier am Dienstag mitteilte. Der Kreis Ahrweiler war in der Kategorie Landkreise ebenfalls Aufsteiger des Jahres und schaffte es damit auf den zweiten Platz hinter dem Kreis Höxter (Nordrhein-Westfalen). Sowohl der Landkreis Ahrweiler, als auch die TU Kaiserslautern benutzen in ihren Verwaltungen laut der Initiative 100 Prozent Recyclingpapier mit dem "Blauen Engel". Bei allen teilnehmenden Landkreisen lag der Anteil an Recyclingpapier mit dem "Blauen Engel" im Schnitt bei 79 Prozent.

Neben Hochschulen und Landkreisen können auch Städte an dem Wettbewerb teilnehmen. Der Papieratlas wurde 2008 von der Initiative Pro Recyclingpapier ins Leben gerufen, um Recyclingpapier mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zu fördern. Die Nutzung des zertifizierten Papiers sei umweltfreundlicher, da sowohl Wasser als auch Energie bei der Herstellung gespart würden. Seit 2016 können sich Hochschulen und seit 2018 auch Landkreise an dem Wettbewerben beteiligen.