Mainz/Koblenz/Trier/Landau (dpa/lrs) - Ein kostenloser Busshuttle für die Landauer Innenstadt, ein CO2-neutraler Gewerbepark in Trier und 200 000 neue Bäume im Koblenzer Stadtwald: Das sind einige der Projekte, mit denen die Städte in Rheinland-Pfalz gegen den von ihnen festgestellten Klimanotstand vorgehen wollen. Alle vier Städte - Mainz, Koblenz, Landau und Trier - wollen zudem künftig möglichst sämtliche Entscheidungen unter Klimagesichtspunkten beleuchten. Der Forderung der Deutschen Umwelthilfe nach einem Böller-Verbot an Silvester will jedoch keine nachkommen.