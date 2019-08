Stuttgart (dpa/lsw) - FDP-Agrarexperte Klaus Hoher hat verpflichtende Schulpraktika auf dem Land vorgeschlagen und dafür umgehend Widerspruch vom Bauernverband und dem liberalen Nachwuchs kassiert. Hoher beklagte am Donnerstag eine wachsende Entfremdung der Stadtbevölkerung von der Landwirtschaft. Er regte deshalb an, ein schulisches Kurzzeitpraktikum "in der ländlichen Urproduktion" einzuführen. "In früheren Generationen war es völlig normal, dass Schulklassen auch einmal bei der Kartoffelernte ausgeholfen haben."