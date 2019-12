Stuttgart (dpa/lsw) - Stuttgarter Taxifahrer können ihre Elektro-Autos künftig an der bundesweit ersten eigenen Schnellladestation auftanken. Sie wird gemeinsam von der Stadt und der Stadtwerke-Tochter Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart (EDS) direkt am Taxistand betrieben und ist seit Dienstag am Netz. In den kommenden Wochen sollen zwei weitere Schnellladepunkte an anderen Standorten eröffnet werden, wie die Stadt mitteilte. Die Stationen sind Teil des "E-Taxi-Aktionsplans" der Stadt.

Mit dem Angebot solle den Taxiunternehmen der Umstieg auf Elektromobilität erleichtert werden. Die Stadt betrete bundesweit Neuland, sagte Michael Hagel von der städtischen Koordinierungsstelle Elektromobilität. "Der Standort am Taxistand garantiert, dass die Ladepunkte frei und verfügbar sind." In Stuttgart gibt es zwar bereits zahlreiche Ladestationen, darunter auch vier Schnelllader, die aber nicht speziell für Taxis gedacht sind.

An eine Schnellladestation werden höhere Bedingungen geknüpft als an die normalen Ladesäulen, insbesondere an die verfügbare Kapazität im Stromnetz und die Entfernung zum nächsten Knotenpunkt im Verteilnetz. Auch sind sie größer als die eher schlanken Normalladesäulen.

"Das Taxigewerbe zeigt sich sehr offen und ist bereit, auf Elektromobilität umzusteigen", sagte Hagel. "Das haben wir in vielen Gesprächen und Workshops festgestellt." Es gebe aber auch Zweifel, wie sich die Elektromobilität im Taxi-Alltag umsetzen lasse.