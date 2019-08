Klimawandel bedroht Schlossgarten in Schwetzingen

Schwetzingen (dpa/lsw) - Absterbende Bäume, fehlende Blätter, lichte Kronen - der Klimawandel spielt auch historischen Gärten in Deutschland übel mit. Der Schwetzinger Schlosspark leidet besonders unter der veränderten Witterung. Deren dramatische Auswirkungen zeigen heute Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, und der Gartendenkmalpfleger Hartmut Troll in der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis. In der historischen Anlage kommen Bedingungen zusammen, die sie besonders anfällig für den Klimawandel machen - mangelndes Grundwasser und ungünstiger Untergrund.