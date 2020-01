Schwerin (dpa/mv) - Waldbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig auch für ihre Umweltleistungen besser entlohnt werden. Die finanziellen Anreize sollten helfen, die gesellschaftlichen Anforderungen an den Wald und dessen Nutzung besser abzugelten und den Erhalt der Wälder langfristig zu sichern, erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Die Erlöse aus dem Holzverkauf reichten immer weniger, um Waldpflege und den klimabedingten Umbau der Wälder zu finanzieren. Backhaus hatte sich mit Vertretern privater und kommunaler Waldeigentümer auf eine "Schweriner Erklärung" verständigt. Demnach sollen in einem ersten Schritt Ökosystemleistungen einvernehmlich definiert und bewertet werden. Deren Honorierung solle dann über Ökokonto-Regelungen erfolgen. Für Bereiche wie Tourismus, Wasser- oder CO2-Speicherung müssten noch Vergütungsmechanismen erarbeitet werden, hieß es.