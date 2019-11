Schwerin (dpa/mv) - Die erheblichen Trockenschäden auch in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns erfordern nach Ansicht des Umweltschutzverbandes Nabu eine Neuausrichtung von Forstwirtschaft und Jagdrecht. Ziel müsse eine zunehmend natürliche Verjüngung der Wälder sein. Die so entstehenden Bäume hätten eine bessere Wurzelentwicklung, seien besser angepasst und widerstandsfähiger, sagte Nabu-Landeschef Stefan Schwill am Donnerstag in Schwerin.

Um den jungen Bäumen bessere Entwicklungsbedingungen zu schaffen, müsse der Bestand an Schalenwild deutlich verringert werden. Vor allem Rehe, Damm- und Rotwild fressen junge Triebe immer wieder ab und behindern somit das Wachstum. Schwill verwies darauf, dass eine Allianz aus Naturschutz-, Jagd- und Forstverbänden schon mehrfach eine stärkere Bejagung verlangt habe. Dieser Forderung solle bei dem von Agrar- uns Umweltminister Till Backhaus (SPD) für Freitag einberufenen "Runden Tisch Wald und Wild" Nachdruck verliehen werden.