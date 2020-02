Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern herrscht weiterhin gute Luft. Wie das Umweltministerium am Montag in Schwerin mitteilte, wurden 2019 landesweit keine Grenzwertüberschreitungen registriert. Dem jüngsten Bericht zur Luftgüteüberwachung zufolge ging die Stickoxid-Belastung an den straßennahen Messpunkten weiter zurück und sank auf den niedrigsten Wert innerhalb der vergangenen zehn Jahre. In Rostock Am Strande wurde mit 33 Mikrogramm je Kubikmeter der landesweit höchste Jahresmittelwert registriert. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm je Kubikmeter. Wo der Grenzwert über längere Zeit überschritten wird, drohen Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge. Gefährdet sind Städte insbesondere im Süden und Westen Deutschlands.

Die Feinstaubbelastung ging nach einer leichten Erhöhung im Jahr 2018 im Nordosten wieder zurück. Sie lag mit Jahresmittelwerten zwischen 15 und 22 Mikrogramm je Kubikmeter deutlich unter dem amtlich festgelegten Grenzwert, der ebenfalls 40 Mikrogramm je Kubikmeter beträgt. Der zulässige Tageshöchstwert liegt laut Ministerium bei 50 Mikrogramm je Kubikmeter. Er wurde 2019 nur an der Rostocker Messstelle Am Strande zeitweilig überschritten, und zwar an 14 Tagen.

Die ermittelten Immissionskonzentrationen für Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Benzol zeigten laut Ministerium keine Auffälligkeiten und lagen 2019 deutlich unterhalb der Grenzwerte. Die beobachteten Ozonkonzentrationen fielen dem Bericht zufolge geringer aus als 2018. Als Grund wurde die extrem hohe Zahl von Sonnenstunden im Hitzesommer 2018 genannt. Der Sommer 2019 sei zwar auch trocken gewesen, aber weniger sonnenscheinreich. An drei ländlichen Messstationen sei die Informationsschwelle für Ozon jeweils an einem Tag und nur für eine Stunde überschritten worden, hieß es.