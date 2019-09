Saalfeld (dpa/th) - Mit einem Umbau von Wasserwehren soll Fischen der Weg durch die Saale erleichtert werden. Mit einem symbolischen Spatenstich hat am Montag offiziell die durchgängige, also für die Tiere möglichst hindernisfreie Gestaltung an der Volkstedter Rampe in Rudolstadt, dem Teilewehr und dem Zeisswehr in Saalfeld begonnen. "Die Durchgängigkeit dieser Bauwerke für die Gewässerfauna ist eine wesentliche Voraussetzung zur Erreichung eines guten ökologischen Zustands", sagte der Präsident des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Mario Suckert, laut Mitteilung in Saalfeld.

Die bisher eingeschränkte Vernetzung der Saale und ihrer Nebengewässer führt Suckert zufolge zu Problemen in der Fischpopulation: Die Tiere könnten bisher wenn überhaupt nur eingeschränkt zwischen Lebensräumen und Laichgründen wechseln. Mit den Umbaumaßnahmen soll ihnen der Weg geebnet werden. Gleichzeitig blieben die Anlagen auch für Kanufahrer passierbar, betonte Suckert.

Die Kosten für die Umgestaltung belaufen sich auf etwa fünf Millionen Euro - der Löwenanteil dafür kommt vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, 20 Prozent übernimmt das Land. Die Bauzeit beläuft sich laut Landesamt auf etwa zwei Jahre.