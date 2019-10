Rositz (dpa/th) - Mit dem Abriss des ersten kontaminierten Gebäudes hat am Freitag die seit Jahren diskutierte Altlastensanierung im Rositzer Ortsteil Schelditz begonnen. Insgesamt sollen neun Häuser abgerissen und in zwei Gebäuden die Keller verfüllt werden. Außerdem wird eine Straße angehoben, ein Bach umverlegt und eine spezielle Anlage gebaut, die das mit Öl verseuchte Grundwasser reinigt. Die Arbeiten werden nach Angaben der Planer bis 2024 dauern, dafür stehen 13 Millionen Euro von Bund und Land bereit.

"Wir können nun den nächsten Schritt gehen in einer scheinbar endlos währenden Geschichte", konstatierte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne), bevor sie sich selbst in den Bagger setzte, um den Abriss zu starten. Ziel sei es, den Menschen Lebensqualität zurückzugeben. In dem Ort im Altenburger Land drückt mit Schadstoffen verunreinigtes Wasser in etliche Gebäude. Die Stoffe waren einst aus dem örtlichen Teerverarbeitungswerk in den Untergrund gelangt und werden nun durch den Anstieg des Grundwassers nach oben gespült.