Berlin (dpa/bb) - Gemeinschaftliches Gärtnern in der Großstadt liegt im Trend. Potsdamer Forscher wollen jetzt eine weitere Form in die Städte bringen: Urbane Waldgärten. "Sie sind die Zukunft des Urban Gardening", ist die Umweltwissenschaftlerin Jennifer Schulz von der Universität Potsdam überzeugt. "Ein Waldgarten besteht vorwiegend aus essbaren Pflanzen, die sich in mehreren Vegetationsschichten teilweise überlappen, ganz ähnlich der Struktur von Wäldern", erklärt Schulz. Auf einem Gelände im Süden Berlins, das derzeit vom Park "Britzer Garten" genutzt wird, will sie mit Freiwilligen einen rund 5000 Quadratmeter großen Waldgarten anlegen, bewirtschaften und wissenschaftlich begleiten. Weitere Städte sollen folgen.