Mehrere Ursachen für Fischsterben in der Schwarzen Elster

Potsdam (dpa/bb) - Für das Fischsterben in der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Wahrenbrück (Elbe-Elster) Ende Juni gibt es laut Umweltministerium in Potsdam gleich mehrere Ursachen. Die Rahmenbedingungen für die Probleme auf einer Gewässerlänge von etwa 25 Kilometern hätte das zweite extreme Trockenjahr in Folge geliefert, teilte das Ministerium auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mit. Unter anderem hätten niedrige Abflussmengen und hohe Temperaturen die negativen Folgen des Baus der Eugal-Erdgastrasse begünstigt.