14 Millionen Euro für Waldumbau in Brandenburg nicht genutzt

Potsdam (dpa/bb) - Rund 14 Millionen Euro Fördergelder für den Waldumbau in Brandenburg sind in den vergangenen zehn Jahren nicht abgerufen worden. Von den 50,2 Millionen Euro, die dafür zur Verfügung standen, hätten private Waldbesitzer nur 33,8 Millionen Euro und Kommunen nur 2,5 Millionen genutzt, teilte das Umweltministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der SPD-Landtagsfraktion mit. Der Waldbesitzerverband Brandenburg nannte bürokratischen Aufwand als einen der Gründe für nicht abgerufene Gelder. Ein weiterer Grund seien die Vorfinanzierungen, die viele der rund 100 000 Waldbesitzer überforderten.