Dresden (dpa/sn) - Bei Aufbereitung und Abtransport des von Borkenkäfern geschädigten Holzes in Sachsens Wäldern soll nun auch die Bundeswehr helfen. "Das Schadholz muss so schnell es geht aus dem Wald transportiert werden, um die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen", wie Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Freitag in Dresden mitteilte. Der Einsatz von Soldaten bei der Bekämpfung des Borkenkäfers werde derzeit mit dem Landeskommando Sachsen abgestimmt.