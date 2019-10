Nordhorn (dpa/lni) - Die Sanierung eines Lecks auf einem Erdölfeld in der Grafschaft Bentheim wird längere Zeit dauern. "Wir gehen von einem mehrjährigen Prozess aus", sagte der Leiter der Wintershall Dea Deutschland, Dirk Warzecha, am Dienstag in Nordhorn. An einer Bohrstelle in Emlichheim an der niederländischen Grenze war von 2014 bis 2018 unbemerkt bis zu 220 Millionen Liter Lagerstättenwasser in den Untergrund ausgetreten. Nach jetzigem Stand der Untersuchungen gehe von dem Leck keine Gefahr für Menschen, Tiere und Pflanzen aus, sagte Warzecha. Wintershall Dea will das Lagerstättenwasser aus dem Untergrund abpumpen und über andere Bohrungen zurück in die Gesteinstiefe pressen, aus der es herausgefördert wurde.