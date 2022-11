Von Benjamin von Brackel

Irgendwann sieht man sie überall: den Mähroboter, der stundenlang über die Wiese raspelt. Den Unkrautbrenner, der jedes Fitzelchen Vegetation aus den Zwischenräumen in der Versiegelung herausbrennt. Oder die Laubbläser, die im Herbst unter Höllenlärm Blätter aufwirbeln. Unter all diesen modernen Plagegeistern erregen besonders die blasenden Naturbändiger die Gemüter: Was für ein Lärm, was für eine Dreckwolke aus Hundekot, Schimmelpilzen, Sporen und Reifenabrieb wirbeln die Laubbläser da in die Luft! Und wie viel Energie verschwenden sie dabei, zumal in einer Energie- und Klimakrise! Früher ging es doch auch ohne - warum werden die Dinger also überhaupt eingesetzt?