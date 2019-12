München (dpa/lby) - Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern hat eine Mutlosigkeit und Zaghaftigkeit der Landesregierung beim Klimaschutz kritisiert. "Wir stellen eine Symbolpolitik fest, aber wenn es konkret wird, dann wird die sogenannte Verbotskeule ausgepackt", sagte BN-Landesvorsitzender Richard Mergner am Montag in München. Er forderte unter anderem ein Tempolimit auf Autobahnen, einen massiven Ausbau an erneuerbaren Energien und einen Stopp des Straßenbaus. "Das wäre mutiger Klimaschutz, das müsste auch in einem Klimaschutzgesetz drinstehen, das seinen Namen verdient", so Mergner.

Gleichzeitig sei die Dringlichkeit des Naturschutzes bei den Menschen in Bayern angekommen, sagte Mergner. Die spürbarere Bedrohung durch die Klimakrise und das Artensterben habe zu einem erheblich stärkeren Engagement geführt.