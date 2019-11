Magdeburg (dpa/sa) - Der Zustand der Wälder in Sachsen-Anhalt ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Kombination aus Stürmen, zwei Dürrejahren in Folge und Schädlingsplagen habe den Bäumen massiv zugesetzt, heißt es im Waldzustandsbericht, der am Montag in Magdeburg vorgestellt wurde. Es sei die schlechteste Lage seit dem Jahr 1991. So hat sich etwa der Anteil der schwer geschädigten Bäume binnen eines Jahres auf 12 Prozent verdoppelt. Unter die Kategorie fallen sowohl abgestorbene Bäume als auch jene, die nur noch ein Drittel ihrer normalen Laubmenge tragen.

Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) stellte die Ergebnisse zusammen mit dem Professor der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, Johannes Eichhorn, vor.