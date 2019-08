Magdeburg (dpa/sa) - Die Blaualgenwarnstufe am Barleber See in Magdeburg ist am Dienstag aufgehoben worden. Algen seien sowohl auf dem See als auch am Ufer nicht mehr zu sehen, teilte die Stadtverwaltung mit. Damit seien erste Erfolge bei der Restaurierung des Sees sichtbar. Seit Anfang Juli seien täglich rund 15 Tonnen Aluminiumsalze ins Wasser gestreut worden, wodurch die Algen nun an der Wasseroberfläche vollständig verschwunden seien. Bis in den Herbst hinein sollen rund 1000 Tonnen des Mittels in den See eingebracht werden.