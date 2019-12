Kiel (dpa/lno) - Angesichts des erwarteten Anstiegs des Meeresspiegels sucht die Landesregierung eine neue Strategie für den Schutz der stark vom Tourismus geprägten Ostsee. "Dabei geht es auch um die Frage: Macht es an bestimmten Orten Sinn, sich touristisch weiterzuentwickeln", sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Montag in Kiel.

Im Vergleich zur Nordseeküste falle der Schutz der 540 Kilometer langen Ostseeküste wesentlich komplexer aus. Zunächst soll die Kieler Universität ein Gutachten erarbeiten. Es soll Antworten liefern, wie mit stärkeren Sturmfluten, häufigeren Extremwetterlagen und dem Anstieg des Meeresspiegels umgegangen werden soll.

Laut Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) geht es darum, wirtschaftliche und ökologische Interessen in Einklang zu bringen. Klar sei aber auch: Steuergeld in der Ostsee zu versenken "kann nicht das Ziel sein".